クウム KU-UM F ベージュ　オーバーフレアシャツワンピース 長袖　大きめ

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シミ、汚れは無く使用感は少なめで、気持ち良く使って頂けると思います。【表記サイズ】F【実寸サイズ】身幅：71cm 着丈：103cm ゆき丈：80cm 両サイドスリット約37cm 【素材】ポリエステル54％ 綿46％【色】ベージュ【仕様】裏地なし 前後で長さが違うデザインです。シップスビームスユナイテッドアローズジャーナルスタンダードアーバンリサーチアングリッドイエナ アダムロペ ドレステリア ナノユニバース 等 セレクトショップがお好きな方にも、気に入って頂けると思います。●当方の環境ですが、ペット、喫煙者はおりません。●先に購入された方優先で、専用・取置きは対応していません。●状態評価は全て中古品としての判断基準です。新品、ブティック店舗基準ではありません。出品前に商品をチェックしておりますが、汚れや傷を見落とすこともあるかと思われます。中古商品は見る方によって価値観が異なりますので、上記をご理解いただき、ノークレーム・ノーリターンでお取引をお願いいたします。トラブルを避けるため、神経質な方や完璧なお品を求められる方はご注文をご遠慮ください。●ブランド品は真贋済みの商品を購入しています。●採寸やカラーは素人寸法、判断にて多少の誤差はご理解願います。●画像の色は、モニターの環境により、実際の色と違って見える場合があります。●送料を抑えるために簡易包装リサイクル資材で梱包発送いたします。また、圧縮して発送する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。●思いと違ったという理由での返品はできませんので、ご了承ください。分からないことがありましたら、気軽にご質問していただければと思います。よろしくお願い致します。A152200