journal standard luxe アソートプリントT

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購入後、数回着用しています。●サイズ：S写真5参照●色 グレー定価:6,600円（税込）●状態：目立つ汚れやシミはありません。写真7以降実物●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。発送の際に出来るだけ小さくまとめて送るので、折じわなどご了承下さい。不明な点はコメント下さい！以下、web抜粋【2021AW】journalstandardluxe◆大好評につき、アソートプリントTが追加生産！ボックス型でゆったりとしたシルエットの既製のボディのTシャツを使用しました。カラー：グレー（007）プリント：TURNSLUCKS グレー地にすみクロのプリント運が向いてきた！ これからより運がむいてくるように！※グレー【新色】【素材に関してのご注意】カラー：グレー 綿90％、ポリエステル10％【サイズについてのご注意】こちらは、製品洗いの加工になります。微妙な色、風合い、サイズの違いがございます。予めご了承ください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレー袖丈···半袖