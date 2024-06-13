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【ALLTERRAIN(デサントオルテライン)】 カッタブルシャツ　S
商品番号 E80859726808
商品名

【ALLTERRAIN(デサントオルテライン)】 カッタブルシャツ　S
ブランド名 デサントオルテライン
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ALLTERRAIN(デサントオルテライン)】カッタブルシャツ　S◾︎size:S身幅：約51cm着丈：約69cm肩幅：約46cm袖丈：約23.5cm※スナップ釦※袖、裾は切りっぱなしデザインです。◾︎color：アイボリー◾︎素材ナイロン63%ポリウレタン37%スポーツ素材なので、夏場の季節に通気性のある涼しいシャツとして活躍いただける素材です。◾︎店舗で購入。1回着用。※検品時に気付きましたが、　分からないほどの線のような薄い傷が　襟元と、身頃左前にあります。（4.5枚目ご参照くださいませ。）大切に扱っているため、比較的綺麗です。—サイトより引用—ALLTERRAIN(デサントオルテライン)AURALEE（オーラリー）のデザイナー・岩井良太がデザインを担当し、ベーシックながら機能性が高いデイリーウェアとして注目を集めている。中古品であることに、ご了承くださいませ。AURALEEオーラリー
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