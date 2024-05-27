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スタージュエリークリスマス限定モデル“WINTER DOUBLE PLANETS
商品番号 R65018203680
商品名

スタージュエリークリスマス限定モデル“WINTER DOUBLE PLANETS
ブランド名 スタージュエリー
特別価格 税込 14,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました！カラー···ゴールド材質···K10(10金)装飾···ラリマー、ロンドンブルートパーズ、ダイヤモンドモチーフデザイン···月と太陽保証書、箱付き定価税込50,600円1ヶ月の間に数回使いましたが、そのあとはずっと箱に入れて保管してありました。こちらはゴールドです。1枚目の写真のようにケースと、スタージュエリーの箱、保証書も全てセットで送ります。素人保管なので、神経質な方はご注意下さい。よろしくお願い致します。
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