スタージュエリークリスマス限定モデル“WINTER DOUBLE PLANETS

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値下げしました！カラー···ゴールド材質···K10(10金)装飾···ラリマー、ロンドンブルートパーズ、ダイヤモンドモチーフデザイン···月と太陽保証書、箱付き定価税込50,600円1ヶ月の間に数回使いましたが、そのあとはずっと箱に入れて保管してありました。こちらはゴールドです。1枚目の写真のようにケースと、スタージュエリーの箱、保証書も全てセットで送ります。素人保管なので、神経質な方はご注意下さい。よろしくお願い致します。