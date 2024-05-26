a-jolie☆アジョリー☆パールサングラス☆かごバッグ

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サイズは画像をご確認下さい。カラーはベージュになります。特に目立つ汚れ等はありませんが、購入後2週間程使ってましたので、中古品とご理解下さいm(__)m中古品なので見落としを含め説明しきれていない傷や汚れ等があるかもしれません。完璧をお求めの方は購入をご遠慮下さいm(__)mトラブル防止の為、気になる箇所がありましたら画像追加致しますので、お気軽にコメントよりお知らせ下さい。別サイトでも出品中の為、突然削除する場合があります。ご購入前に必ず自己紹介を一読下さい。