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フェンディ　ストラップユー
商品番号 I32952806252
商品名

フェンディ　ストラップユー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 11,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー　キレイな落ち着いたターコイズブルー柄・デザイン···無地ゴールド未使用自宅保管品３ヶ月前に新宿コメ兵で購入　35900円で購入しました即購入ok約90cm4cm
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