ポケモンカード　プレイマット　大器晩成

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商品詳細
数年前にメルカリにて購入したプレイマットです。ずっと押入れ保管しておりました。かなり希少価値が高くなっております。プレマケースも一緒にお付けします。即購入可能。
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http://narcologia.ru/goods/financier999860.html
http://narcologia.ru/goods/approximate601820.html
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