CHANEL シャネル　チェーンバッグ　黒　カーフスキン

【フランス／パリ本店店頭にて購入しました】20～30年前に購入しまして、風通しの良い上質なタンスで保管しているため、状態は良いと思います。使用回数 1度のみ角スレなどなし一度は使用しましたので、細かいキズはあります。内側ポケットは使用していませんので、革の伸びや使用感はありません。付属品なし（お箱やカード等は処分してしまいました）バッグ内側シリアルナンバーシールあり。他の特徴などは追加でご質問頂きますと回答させて頂きます。流行りの小さめのバッグです。タテ約15センチ、ヨコ約21センチ、マチ約6.5センチ高額商品のため、すり替えや傷つけを防止するため、返品はお断りさせて頂きます。慎重にご検討下さいませ。#みるきーピンキーのバッグ



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