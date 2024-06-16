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CHANEL シャネル　チェーンバッグ　黒　カーフスキン
商品番号 W61401652666
商品名

CHANEL シャネル　チェーンバッグ　黒　カーフスキン
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 114,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【フランス／パリ本店店頭にて購入しました】20～30年前に購入しまして、風通しの良い上質なタンスで保管しているため、状態は良いと思います。使用回数　1度のみ角スレなどなし一度は使用しましたので、細かいキズはあります。内側ポケットは使用していませんので、革の伸びや使用感はありません。付属品なし（お箱やカード等は処分してしまいました）バッグ内側シリアルナンバーシールあり。他の特徴などは追加でご質問頂きますと回答させて頂きます。流行りの小さめのバッグです。タテ約15センチ、ヨコ約21センチ、マチ約6.5センチ高額商品のため、すり替えや傷つけを防止するため、返品はお断りさせて頂きます。慎重にご検討下さいませ。#みるきーピンキーのバッグ
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