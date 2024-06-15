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ベリー　Veryコラボ　フェイラー　FEILER ショルダー　スタッズ
商品番号 R41520129794
商品名

ベリー　Veryコラボ　フェイラー　FEILER ショルダー　スタッズ
ブランド名 フェイラー
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆必ずプロフィールを一読下さい☆Veryコラボショルダーバッグチェーンを外せばクラッチバッグにもなりますスタッズが可愛いです一度使用しました目立った汚れ等は無いと思いますが素人検品、保管ですので細かい事を気にされる方はご遠慮下さいサイズたて約17.5cmよこ約29cmチェーン約113cmマチは無く、フラットです発送はネコポスです定価¥19440#フェイラー#FEILER#フェイラーベリーコラボ#ベリーコラボ#very#チェーンショルダーバッグ#シュニール織#ショルダーバッグ#フェイラーバッグ#フェイラーショルダーバッグカラー···ベージュ種類···その他ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/perpetual427046.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce633655.html
http://narcologia.ru/goods/conception58257.html
ベリー　Veryコラボ　フェイラー　FEILER ショルダー　スタッズ
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