ベリー　Veryコラボ　フェイラー　FEILER ショルダー　スタッズ

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☆必ずプロフィールを一読下さい☆Veryコラボショルダーバッグチェーンを外せばクラッチバッグにもなりますスタッズが可愛いです一度使用しました目立った汚れ等は無いと思いますが素人検品、保管ですので細かい事を気にされる方はご遠慮下さいサイズたて約17.5cmよこ約29cmチェーン約113cmマチは無く、フラットです発送はネコポスです定価¥19440#フェイラー#FEILER#フェイラーベリーコラボ#ベリーコラボ#very#チェーンショルダーバッグ#シュニール織#ショルダーバッグ#フェイラーバッグ#フェイラーショルダーバッグカラー···ベージュ種類···その他ショルダーバッグ