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- 【美品】ロシア軍 ボーダー Tシャツ ネイビー ミリタリー
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商品詳細
ロシア軍のボーダーTシャツになります。カラーはネイビー×ホワイト。サイズ表記なし。肩幅39.5cm、身幅43cm、着丈58cm、袖丈22.5cmほどになります。Sぐらいかと思います。裾に付いていたタグは欠損していますが、ほぼデッドストックです。ミリタリーの放出品ですので、ご理解ある方にご検討いただけると助かります。ミリタリー、ビンテージ、ヴィンテージ、アメリカ軍、フランス軍、イギリス軍、セントジェームス、オーシバル、ルミノアなどお好きな方にもオススメです。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln837002.html
http://narcologia.ru/goods/rouge580610.html
http://narcologia.ru/goods/reboot311636.html
実物 新品 ロシア軍 L/S ヘビーウェイト ボーダー Tシャツ 軍放出品 ミリタリーファッション 軍服【キャンペーン対象外】【I】
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ロシア軍 ボーダーTシャツ ミリタリーショップ 革ジャン 中田商店
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00's ロシア軍 ボーダー ロングTシャツ 未使用 カットソー [Sサイズ&M ...
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