再お値下げ致しました。アルベロベロ　パンツスカート

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アルベロベロ、スカートのような、パンツです。二重になって、ヒラヒラとても素敵です。●サイズ：フリーサイズウエストゴム着丈86cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル100%●状態：数回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。