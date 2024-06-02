シャネル　ビンテージベルト

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商品詳細
ヴィンテージ品なので小傷などありますが、綺麗な状態です。もちろん本物です！家の整理をしていた時に出てきたものです。タンスにて保管してありました。値下げ交渉可能ですのでお気軽にご相談ください！【商品仕様】◆ブランド：シャネル（CHANEL）◆商品名：チェーンベルトココマークヴィンテージ◆カラー：ゴールド◆季節・シーズン：オールシーズン◆刻印：CHANEL(R)95A◆材質（地金）：メタル◆サイズ：全長：約92cm最大幅：約34mmチェーン幅：約10.5mmチェーン部分に引っ掛けてサイズ調整が可能◆重量：198.8g
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