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シャネル　ビンテージベルト
商品番号 R35002482549
商品名

シャネル　ビンテージベルト
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 35,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ品なので小傷などありますが、綺麗な状態です。もちろん本物です！家の整理をしていた時に出てきたものです。タンスにて保管してありました。値下げ交渉可能ですのでお気軽にご相談ください！【商品仕様】◆ブランド：シャネル（CHANEL）◆商品名：チェーンベルトココマークヴィンテージ◆カラー：ゴールド◆季節・シーズン：オールシーズン◆刻印：CHANEL(R)95A◆材質（地金）：メタル◆サイズ：全長：約92cm最大幅：約34mmチェーン幅：約10.5mmチェーン部分に引っ掛けてサイズ調整が可能◆重量：198.8g
http://narcologia.ru/goods/smear213404.html
http://narcologia.ru/goods/kindness854505.html
http://narcologia.ru/goods/financier629960.html
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シャネル(Chanel) ヴィンテージ ココマーク チェーンコインチャーム レザー ベルト ネイビー 70/28
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CHANEL シャネル ヴィンテージ ベルト | tradexautomotive.com
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シャネル ビンテージチェーンベルト 最安価格 www.gold-and-wood.com
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訳あり】 美品 CHANEL シャネル ヴィンテージ ベルト ベルト ...
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