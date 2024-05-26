エルメス　ツイリー　生命の木　2本組　オレンジボックス、タグ、ショップカード付き

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柄・デザイン...その他 花柄カラー...イエロー人気モデル/スカーフ...HERMESツイリー暫く使用してました。クリーニング済写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。