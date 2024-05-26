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エルメス　ツイリー　生命の木　2本組　オレンジボックス、タグ、ショップカード付き
商品番号 U30966438144
商品名

エルメス　ツイリー　生命の木　2本組　オレンジボックス、タグ、ショップカード付き
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 18,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...その他　花柄カラー...イエロー人気モデル/スカーフ...HERMESツイリー暫く使用してました。クリーニング済写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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