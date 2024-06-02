JIB ジブ　ファスナートート　ロゴショルダーベルト付き

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ご覧いただきありがとうございます。JIBジブセイルクロスのファストートオーバージップサイズS色はブラウン背面のオーダー文字無し同色のロゴ入りショルダーベルトとのセットです。それぞれの定価バッグ9460円ベルト3740円タテ25.5cm(本体)(持ち手含む)30cm✖️ヨコ41cmマチ14cmショルダーベルトの幅は25mmジブのセイルクロスは使い込むほどにシワが入り、それが持ち味となります。汚れたら洗えます。長く愛用できるバッグです。西宮の工房で職人さんが丁寧に作っておられます。JIBがお好きな方使い込んだJIB製品にご理解をいただける方ご検討をお願いいたします。らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便でお送りいたします。何かご不明な点がございましたらコメントにてお尋ね下さい。即購入⭕️お値下げ交渉✖️よろしくお願いします。カラー···ブラウン