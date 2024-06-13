海外限定】TNF レディース ジョガーパンツ 黒 US/XS 日本サイズS ...

ご覧いただきありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)☆★毎日発送★☆午前中にご購入いただいた場合は当日発送しています！土日も発送しております。★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★他にもノースフェイス出品しております。よろしければご覧ください☆#レディースXSおだはる#TNF160cm#TNF150cm#TNFパンツおだはる◆◆◆◆◆海外限定ノースフェイスのトラックパンツです。希少の日本未入荷です♪シルエットがすっきりとキレイになるデザインで、オールシーズン履ける生地感です。ウエストは紐つきで調節可能です。USサイズは大きめですので、ワンサイズ上にお考えください。US/XSは大体日本サイズでSサイズです。★TheNorthFace★□新品未使用 タグなし□正規品 □レディース□タグ表記 US/XS 綿100%□カラー: ブラック□ウエスト 32.5cm 股下 75cm 総丈 101cm※素人採寸ですので、わずかな誤差はご容赦ください。※平置きです。★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆※できる限り注文いただいた当日・翌日に郵便局・ヤマト窓口にて発送しておりますが、お届けに3―4日かかる場合がございます。※他サイトにも登録しておりますので、予告なく削除する場合がございます。※非喫煙者です、ペットはおりません。ノースフェイス/NorthFace/TheNorthFace/海外/ジュニア/レディース/メンズ/ノース男子/ノース女子/スポーツウェア/スポーツ/ジム/ハイキング/アウトドア/BBQ/かっこいい/かわいい/BLACK



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