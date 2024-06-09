美品　最高級オレンジタグ　ミッソーニ　マルチカラー　トップス　ホルターネック

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❝MISSONIMARE/ミッソーニマーレ❞ イタリア製ミッソーニのホルターネックのトップスです。ミッソーニらしい美しい発色です。フレアーに広がる着丈が長めのデザインなので、体型の気になる部分をカバーしてくれスタイルアップ効果抜群です。上質ななめらかな素材で、着心地の良い伸縮性です。数回着用のみなので、目立った汚れやダメージのない美品です。◆生地の厚さ 普通◆裏地 あり(バスト部分)◆透け感 ややあり◆伸縮性 あり◆ポケット なし◆ファスナー なし*バスト部分 ゴム仕様*紐の長さ調整可能【サイズ】40着丈 63㎝(紐含まず） ウエスト：60㎝~*164cmの場合、体型にも寄りますがヒップが隠れる程の丈感【カラー】マルチカラーグリーン系【素材】レーヨン100％◯裏地ナイロン80%ポリウレタン20%即購入OKです✨コメントのやり取りの最中でも、購入の早い方が優先です。コンパクトに畳んでのお届けになります。梱包サイズによって、【らくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便】に変わる場合があります。✔個人が自宅で検品・採寸・梱包まで行っていますので多少の誤差や見落としがある場合もあるかと思います。✔サイズや状態など細かい部分で気になることがある場合は、ご質問お待ちしてます(^^)❥Lサイズ以上のゆったりサイズ、ピックアップ❥#kou_sizeLフォクシー エムズグレイシー バーバリー イネド ANAYI ポールスミス柄・デザイン...ストライプカップ...カップなし