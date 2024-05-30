花柄 刺繍 フラワー レース シースルー ブラウス 韓国 セクシー フェミニン

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■商品詳細■◆ラブリー花柄刺繍フラワーレースシースルーブラウス韓国セクシーフェミニンStylish\u0026Lovelyフラワー刺繍が魅力的なフェミニンシースルーのブラウス。ベーシックなラウンドネックで、裾部分はウェーブカッティングで女性らしいシルエットに♪洗練されたフラワーディテールがポイントのレース素材は肌が透けるシースルースタイルでセクシー★┈┈┈┈┈┈┈┈┈❁❁❁┈┈┈┈┈┈┈┈┈■詳細■●Brand★:)import●Color★:)Ivory●Size★:)S/着丈:54・肩幅:33.5・B:38.5・袖丈:53cm●素材★:)Polyester100%●個数★:)1点物●状態★:)新品・未使用品●付属品★:)本商品のみ。●発送★:)送料込み記載の場合【普通郵便等】1番安価な発送です。(商品到着までに3〜10日(土日祝の配達無・追跡・保証無)(⚠️不安な方は、ゆうパック等追跡⋆保証アリ◉の発送に変更下さい。\u003c別途\u003eご希望の方は【必ずご購入前】にお伝え下さい)⭕️値下げ★:)Profile記載通り‼️値下げ⋆送無コメント禁止‼️┈┈┈┈┈┈┈┈┈❁❁❁┈┈┈┈┈┈┈┈┈⭕️御質問⋆ご購入は必ず【Profile必読\u0026ご理解⋆ご納得】の上、宜しくお願い致します】⭕️Profile必読次第、即購入大歓迎！ですが記載通り時間差で完売も御座いますので、一言頂けると尚有難いです。⭕️新品・未使用品であっても1度は人の手に渡った物である事をご理解の上、ご購入ください。▼こちらより是非アイテムページをご覧ください▼#byStCoCotteテイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、韓国系袖丈···長袖柄・デザイン···レース、レース