ZARA フリルディテール プリーツトップス ブラック L

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◎タグ付き新品未使用完売/入手困難品1点のみZARAのフリルディテールプリーツトップスYouTubeやInstagramでも話題のアイテム襟と袖の立体的なフリルがかわいいです♡一枚でパッと華やかに見せてくれます!・サイズ L平置き（約cm）肩幅 37身幅 51着丈 56・カラー ブラックコメントなしで購入OK#ZARAモノトーンコーデ#ZARAセミシースルー＊他にもZARAの新品をメインに、状態の良いusedも出品しており良ければご覧ください＾＾シアーフリル透けブラウスノースリーブキャミデートランチパーティイベント写真映え華やか可愛いフェミニンcafuneAmi