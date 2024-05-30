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ZARA フリルディテール プリーツトップス ブラック L
商品番号 N22070928709
商品名

ZARA フリルディテール プリーツトップス ブラック L
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎タグ付き新品未使用完売/入手困難品1点のみZARAのフリルディテールプリーツトップスYouTubeやInstagramでも話題のアイテム襟と袖の立体的なフリルがかわいいです♡一枚でパッと華やかに見せてくれます!・サイズ　L平置き（約cm）肩幅　　37身幅　　51着丈　　56・カラー　ブラックコメントなしで購入OK#ZARAモノトーンコーデ#ZARAセミシースルー＊他にもZARAの新品をメインに、状態の良いusedも出品しており良ければご覧ください＾＾シアーフリル透けブラウスノースリーブキャミデートランチパーティイベント写真映え華やか可愛いフェミニンcafuneAmi
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