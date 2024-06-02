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商品詳細
とっても可愛い段々ピコフリル♡のキャミソール。ベージュ系のグラデーションでいろいろコーデしやすいです。Tシャツやカットソーに重ねても、ブラウスやカーディガンをはおっても可愛いと思います。(５～６枚目のコーデのレースキャミは別に出品しています)◆色…白～ベージュ系段々ピコフリル◆素材…コットン自宅洗濯可◆サイズ…M/後ろゴム仕様◆丈…約40cm(平置き計測)自宅洗濯、アイロンなしでたたんで保管していました。小さくたたんで発送する予定です。ご了承ください。まだまだ可愛く着られると思います。自宅洗濯、保管の古着をご理解いただける方に。コーデ写真の裾レースキャミは別に出品していますので、よろしければそちらもご覧ください。#よんよんのお洋服他にも#ピンクハウス系いろいろ#カネコイサオ系いろいろ#ワンダフルワールド系いろいろ#帽子やカチューシャも
http://narcologia.ru/goods/mobilehome138543.html
http://narcologia.ru/goods/influenza381393.html
http://narcologia.ru/goods/composite105054.html
PINK HOUSE ピコフリルいっぱい 黒 チュニックキャミソール | フリマアプリ ラクマ
PINK HOUSE ピコフリルいっぱい 黒 チュニックキャミソール
ピンクハウス ピコフリルいっぱいのキャミソール | hartwellspremium.com
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PINK HOUSE ピコフリルいっぱい 黒 チュニックキャミソール
生成ピコフリル使いカットソーキャミソール【M】 - ピンクハウス通販 ...
新品 ピンクハウス カラフルステッチキャミソールワンピース
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