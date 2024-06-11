【美品】 アーバンリサーチドアーズ 青白ストライプ 2way カシュクールシャツ

無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛けください！⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜■ブランドURBANRESEARCHDOORSアーバンリサーチドアーズ■状態 ドアーズの2wayストライプシャツ。内側のボタンでカシュクールにもなる2wayタイプでアレンジの幅が広がる優秀シャツです。比翼仕立ての前立てはすっきりとしていて清潔感がありそのままでも襟を抜いても決まります。１年を通して活躍するしなやかで気持ちの良いコットン生地。透け感のない普通生地程度の厚みです。爽やかな青白ストライプ柄。１枚ではもちろん、さらりと羽織りとしても重宝します。・全体的に傷や汚れなどなく美品です。■素材コットン100％■サイズ(cm)表記：FREE(M相当)着丈・・・・・・69肩幅・・・・・・37.5身幅・・・・・・53袖丈・・・・・・61■カラー 青×白ブルー×ホワイトストライプ柄■管理番号129季節感···春夏秋カラー···ブルー×ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ柄素材···コットン#しょう☆星シャツブラウスコーナー#しょう☆星アパレルコーナー



URBAN RESEARCH DOORS - 【美品】 アーバンリサーチドアーズ 青白 ...



URBAN RESEARCH ROSSO - アーバンリサーチ☆スキッパーストライプ ...



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買得 定価1.5万円 ラウンジドレス とろみ配色レイヤードブラウス ...



アーバンリサーチロッソ シャツ/ブラウス(レディース/長袖 ...



ライトオックスストライプレギュラーカラーシャツ



URBAN RESEARCH ROSSO WOMEN（アーバンリサーチ ロッソ）の「2WAY ...



代引き人気 B98 ヴィンテージ デザイン シャツ レトロ オールド 困難 ...



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DOORS 『イージーケア』コットンタッチルーズストライプシャツ



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ヨウリュウストライプ2WAYブラウス[DR36-23U105]｜URBAN RESEARCH公式 ...



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