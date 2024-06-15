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ルイヴィトン　M61857 エピ　ジッピーウォレット　ラウンドファスナー
商品番号 F69475400870
商品名

ルイヴィトン　M61857 エピ　ジッピーウォレット　ラウンドファスナー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 19,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️全額保証返金⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金保証致しますので、必ず受け取り評価前にご連絡ください。⭐️コメントなし即購入OKです!ブランド品はエレガントさと品質を兼ね備え、あなたのスタイルを際立たせてくれます✨このアイテムは高級感溢れるデザインと耐久性を備え、おしゃれを追求する人にぴったりの商品です(^^)/全て一点モノのため、気になる方はぜひコメントください！お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#Mikuの取扱ブランド一覧はこちら✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨【商品説明】ルヴィトンのシリーズの中で人気のエピラインの長財布になります(^^)/どんな服装のお色にも合うブラック色になります✨【ブランド名】ルイヴィトン【商品名】ルイヴィトン　エピ　ジッピーウォレット【カラー】ノワール【型番】M61857【シリアル】M14240【サイズ】Ｗ約19.5cm　Ｈ約10.5cm　Ｄ約2cm【仕様】中ポケット×3　札入れ×3　小銭入れ×1　カード入れ×12【付属品】箱、保存袋【状態】目立った傷よごれはなく綺麗な商品です！【ランク】ABランク【管理番号】10043639/A7502E⭐️古物商取得済み【305582320173】⭐️商品は24時間以内に発送します！⭐️購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品ですのでご安心ください。万が一正規品でなかった場合は返品対応させて頂きます。⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#Mikuの取扱ブランド一覧はこちら✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
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