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美品⭐️ ヴィトン　エピ　がま口　二つ折り財布　ポルトモネビエ　ヴィエノワ
商品番号 I86637456143
商品名

美品⭐️ ヴィトン　エピ　がま口　二つ折り財布　ポルトモネビエ　ヴィエノワ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONルイヴィトン型番:M63242シリアル:MI0055付属品:無しサイズ縦:約9cm横:約13.5cmマチ:約3cm大手ブランドストアで購入している為真贋済み正規品となりますので安心してご購入ください(^O^)簡易クリーニングと簡易メンテナンスしている為商品到着後すぐご使用いただけます☺︎中古品になりますので中古にご理解ある方のご購入よろしくお願いします！ボタンもしっかり止まるのでまだまだしっかり使えると思います☺︎他気になる点ありましたらお気軽ににコメントお願いします☺︎レザー　財布　メンズ　レディース　ブラック　黒色　本革
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