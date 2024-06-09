エルメス　ポケットチーフ　球体が奏でる音楽

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エルメスの真紅のポケットチーフ\"球体が奏でる音楽\"です。バイオリンのような楽器と音符と数学的な図形が組み合わせられた、シンプルながら繊細なデザインです。音楽がお好きな方に！2000年前後に国内の百貨店で購入したものです。2回ぐらい使用したかと思いますが汚れキズなと無い超美品です。ポケットチーフ以外にもプチスカーフ、バッグの持ち手に結んでもアクセントになります。ブランド：HERMES商品：ポケットチーフ素材:シルク100%サイズ：約W41×H41cm付属品：ポケットチーフを7枚出品していて箱が3個あるので先着で3枚には箱をお付けします。箱(少しの汚れと傷がございます。)※自宅での長期保管のお品でございますのでご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。