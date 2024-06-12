RANDA ランダ キルティング2WAYミニバニティバッグ

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商品詳細
キルティング2WAYミニバニティバッグ⚠️使用済み（一回）です。今後使用機会がない為出品いたします。状態は綺麗ですが、中古になりますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。⚠️値下げ不可コロンとしたフォルムが愛らしいキルティング2WAYミニバニティバッグPOINT・RANDAで大人気のバニティバッグのミニサイズが登場・コロンとした愛らしいフォルム・上品なチェーンのショルダーストラップ・高見えするゴールドの金具がアクセントに商品仕様・ショルダーは取り外し可能な2WAY仕様・内側に1つポケットあり縦12横14マチ9.5ショルダー111
http://narcologia.ru/goods/manufacture262741.html
http://narcologia.ru/goods/troupe998511.html
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キルティング2WAYミニバニティバッグ
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