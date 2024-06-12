プラージュ、WOベスト、グレー

ご覧頂きまして、ありがとうございます。こちらで短時間着用の綺麗なお品を購入しましたが、当方には大きかった為、出品致します。当方試着のみです。裾はダメージ加工なので糸がほつれた感じになっています。ご検討よろしくお願い致します。



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