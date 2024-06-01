Bottega Venetaボッテガベネタ バッグ ブラウン

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商品詳細
ボッテガべネタのバッグです。色はブラウンです。母親から譲ってもらいましたが、使用する機会がないので出品します。母親はリサイクルショップで購入したと申しておりました。高さ 約24cm横幅 約54cm底面 約18cmx約44cmハンドル 約44cmポーチ 約27.5cmx約16.5cm中古品ですので、使用感があることをご理解ください。気になる点がありましたら、コメントにてお問い合わせください。#ボッテガヴェネタ#ボッデガベネタ
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