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Bottega Venetaボッテガベネタ バッグ ブラウン
商品番号 F54989703059
商品名

Bottega Venetaボッテガベネタ バッグ ブラウン
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 38,570 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガべネタのバッグです。色はブラウンです。母親から譲ってもらいましたが、使用する機会がないので出品します。母親はリサイクルショップで購入したと申しておりました。高さ　約24cm横幅　約54cm底面　約18cmx約44cmハンドル　約44cmポーチ　約27.5cmx約16.5cm中古品ですので、使用感があることをご理解ください。気になる点がありましたら、コメントにてお問い合わせください。#ボッテガヴェネタ#ボッデガベネタ
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