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フェリージ　オールレザー　バッグ　17/60/2/LD+DS
商品番号 Q11250747953
商品名

フェリージ　オールレザー　バッグ　17/60/2/LD+DS
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 28,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。2023年の6月に、正規店にて購入。一度だけ使用しましたが、まだまだ美品です。フェリージのトートバッグ、この色なら何にでも、男女問わず合うと思います。カラー···ベージュ定価　　160600円税込素材···レザー(本革)トートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/reinforcement983899.html
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