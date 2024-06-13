フェリージ　オールレザー　バッグ　17/60/2/LD+DS

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商品詳細
値下げしました。2023年の6月に、正規店にて購入。一度だけ使用しましたが、まだまだ美品です。フェリージのトートバッグ、この色なら何にでも、男女問わず合うと思います。カラー···ベージュ定価 160600円税込素材···レザー(本革)トートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
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