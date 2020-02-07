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ケイトスペード 2ウェイ ショルダーバッグ ピンク系 ボルドー ファスナー 美品
商品番号 L42743056739
商品名

ケイトスペード 2ウェイ ショルダーバッグ ピンク系 ボルドー ファスナー 美品
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 6,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

katespadeNEWYORKケイトスペードニューヨークボルドーピンク色が印象的な2wayバッグです。ハンドバッグはもちろん、付属の肩ひもストラップでショルダーバッグにも使えるのでシーンに合わせてお使いいただけます。サイズタテ：約20cmヨコ：約30cmマチ：約14cm少し大きめサイズなので普段の荷物が多めの方や、ちょっとした遠出にも。ショルダーヒモと保護袋が付属しています。追跡・補償のある匿名配送の方法にて発送いたします。.ケイト・スペード　ワインレッドカワイイ　可愛い　パープル目立つ　派手　ヴィヴィッド　ビビッドぴんく　赤　紫　レッド　暖色系
http://narcologia.ru/goods/passionate170113.html
http://narcologia.ru/goods/update279695.html
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