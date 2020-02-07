ケイトスペード 2ウェイ ショルダーバッグ ピンク系 ボルドー ファスナー 美品

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katespadeNEWYORKケイトスペードニューヨークボルドーピンク色が印象的な2wayバッグです。ハンドバッグはもちろん、付属の肩ひもストラップでショルダーバッグにも使えるのでシーンに合わせてお使いいただけます。サイズタテ：約20cmヨコ：約30cmマチ：約14cm少し大きめサイズなので普段の荷物が多めの方や、ちょっとした遠出にも。ショルダーヒモと保護袋が付属しています。追跡・補償のある匿名配送の方法にて発送いたします。.ケイト・スペード ワインレッドカワイイ 可愛い パープル目立つ 派手 ヴィヴィッド ビビッドぴんく 赤 紫 レッド 暖色系