【新品未使用品】 COACH コーチ ショルダーバッグ レザー カメラバッグ

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とぴ様専用【新品未使用品】COACHコーチショルダーバッグレザーカメラバッグカバン未使用品のコーチカメラバッグです。暗所に保管していました。タグ無し素材レザー色ベージュ金具ゴールドサイズ縦約13cm横約18cmマチ約5cmショルダー約125cm〜143cm(7段階調節可能)自宅保管の為細かい事が気になる神経質な方は御遠慮下さい。