エルベシャプリエ　1027N 船形トートバック

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商品詳細
こちらで新品未使用品の並行輸入品をお譲り頂きましたが、家族から同じものをプレゼントでもらったため、出品させていただきます。少し折りたたんで、ゆうパケットポストで送らせていただきます。よろしくお願いいたします☺︎
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