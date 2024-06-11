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エルベシャプリエ　1027N 船形トートバック
商品番号 I61495067970
商品名

エルベシャプリエ　1027N 船形トートバック
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで新品未使用品の並行輸入品をお譲り頂きましたが、家族から同じものをプレゼントでもらったため、出品させていただきます。少し折りたたんで、ゆうパケットポストで送らせていただきます。よろしくお願いいたします☺︎
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