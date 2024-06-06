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HERMES エルメス スカーフ プチカレ シルク A VOS CRAYONS
商品番号 Y25700125981
商品名

HERMES エルメス スカーフ プチカレ シルク A VOS CRAYONS
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 5,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

24時間以内に発送いたします！HERMESカレ(正方形)柄・デザイン···プリント（ロゴなど）エルメス、スカーフ、カレ40です。小さめのスカーフ。未使用品でシミなどはございません。自宅保管品のため畳シワがついております。箱付きです。
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