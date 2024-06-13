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トレジャー トプカピ ミニトートバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ タッセル
商品番号 T78398948461
商品名

トレジャー トプカピ ミニトートバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ タッセル
ブランド名 トレジャートプカピ
特別価格 税込 4,848 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです‼️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ご購入前に必ずプロフィールの確認お願いします⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️#ankの部屋　にて検索(220509_55_0603_77)(230501_6502_0702)【フォローしました】で5%割引是非ご利用くださいね☺︎☘️商品説明☘️ブランド：トレジャートプカピTREASURETOPKAPI商品名：：トレジャートプカピTREASURETOPKAPIミニトートバッグハンドバッグショルダーバッグタッセルエスニックスエードアラベスク模様総柄お出かけ旅行かわいいおしゃれかっこいい2wayチャーム定価18,700円カラー···ホワイト柄・デザイン···その他素材···本革状態：目立つダメージなくまだまだお使いいただけると思います。✳️できるだけ小さく梱包しますのでご了承くださいね(^^)/✳️自分が購入した物ではないものもありますので、 ●いつ頃購入したの？ ●使用回数は？等の質問は御遠慮くださいませ。️原則的に即日、翌日発送致します。️✳️お値引きはフォローにて5％✳️2000円以下の値引きはしていません。おまとめ購入時はご相談くださいね(^^♪#ankの部屋様々なものを出品しています。レディースメンズ子供服(キッズ)トップスTシャツカットソーカーディガンスカートワンピースジャケットシャツダウンアウターコートブルゾンレザーデニムパンツ ワークバッグアクセサリー靴サンダルパンプスブーツスニーカー  などです。その他にもいろいろありますのでみてみてくださいね(^^)/素材...その他レザー(本革)
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