PRADA 1795トートバッグ クロコ 型押し テスートナイロン 三角ロゴ

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※偽物だった場合全額返金します。購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場プラダハンドバッグ肩がけ黒ブラックトライアングルプレート三角プレートカデナクロシェット#BRANDSHOPA他の出品一覧←《商品状態》目立った傷や汚れ無し中古品ですので匂いなどがある場合があります。写真を良くご確認ください。即購入可能真贋済み正規品《付属品》カデナクロシェット《商品説明》サイズ横36縦24マチ14《商品状態》状態BCＳ 新品〜新品同様の商品AA中古品として良いＡ 中古品としてまあまあ良いＢ 中古品として普通Ｃ 中古品として悪いがまだ使えるＤ 中古品として悪い(難ありを含む)大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。自宅保管品になります。少しでも気になる点がありましたら、お気軽にコメント下さい。素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。送料の関係により箱などの付属品は原則御座いません。必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。また、色味、質感等に若干の違いがある場合も有ります。あくまで中古品であることをご理解の上、宜しくお願い致します。○発送期間発送までの期間が1∼2日になっている商品が一部ございますが、発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。0602