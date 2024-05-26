美品　お値下げしました！　ラシットrusset ショルダーバッグ

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未使用品茶系のモノグラムショルダーベルトの色 グレージュポケットが前後にあり、使い易い大きさのバッグだと思います。傷汚れ等なしサイズ 縦 32㎝ 横 上36㎝ 下24㎝ マチ 10㎝仕様 ファスナー開閉式 ポケット 前ファスナーポケット2後ボタンポケット 内ポケット ファスナー １小ポケット ２自宅保管へのご理解をお願い致します。神経質な方はご遠慮頂きます様に、お願い致します。コンパクトに折りたたんでの発送となります。ご了承ください。返品は対応しておりません。カラー···ブラウン種類···その他ショルダーバッグ