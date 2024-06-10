PRADA プラダ ロゴ刺繍入り　トートバッグ　ハンドバッグ

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商品詳細
以前Amazonで購入しましたが、使用する機会がないので出品します。大きめのバッグなので、沢山入ります。お出かけする際には便利かと思います。【購入時価格】19000円【サイズ】W/H/マチ→45cm/38cm/13cm素材···その他カラー···ベージュトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)
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