エステツイン MESO500

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商品詳細
★必ずプロフィール欄を参照の上ご購入お願いします。●商品概要エステツインMESO500になります。新品・未使用のクリーム付属でつきます。クリーム詳細については画像の確認ください。●動作確認済み●状態本体に大きく目立つキズ等はありませんでした。収納ケース底面にキズありました。●付属品本体その他付属品については、画像確認ください。★注意事項・状態やコンディションにご理解いただける方のみ購入お願いします。・専用取置してません。#エステツイン#ESTHETWIN#MESO500#美容器#美顔器
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