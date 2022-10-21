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- 即日発送 シャオミ タブレット Redmi Pad 3GB+64GB 日本語版
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商品詳細
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シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 3GB+64GB 日本語版 10.61インチディスプレ wi-fiモデル Dolby Atmos 対応 18W急速充電 8,000mAh大容量バッテリー 軽量 グラファイトグレー
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