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即日発送 シャオミ タブレット Redmi Pad 3GB+64GB 日本語版
商品番号 M71386378010
商品名

即日発送 シャオミ タブレット Redmi Pad 3GB+64GB 日本語版
ブランド名 シャオミ
特別価格 税込 9,090 円
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商品詳細

シャオミ(Xiaomi)タブレットRedmiPad3GB+64GB日本語版10.61インチディスプレwi-fiモデルDolbyAtmos対応18W急速充電8,000mAh大容量バッテリー軽量ムーンライトシルバー新品未開封品19時までの購入で当日中に発送手続きを行います。箱等に特にダメージございません、素人検品のため細かい部分や完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。◼️以下公式情報引用ブランド:Xiaomi(シャオミ)モデル名:RedmiPadメモリストレージ容量:64GB画面サイズ:10.61インチオペレーティングシステム:Android12色:3.本体(ムーンライトシルバー)*【軽量アルミユニボディデザイン】エレガントな軽量アルミユニボディ、フラットフレーム、左右対称のベゼルにより、優れた外観と使用感を生み出しています。*【90Hz駆動2Kディスプレイ】90Hzのリフレッシュレートを備えたベゼルレスの10.61インチディスプレイで、臨場感あふれる視聴体験を提供します。*【DolbyAtmos対応・迫力の音響体験を】4つのスピーカーとDolbyAtmos対応のパワフルなスピーカーにより、映画館のような迫力のある音響が体感いただけます。*【終日サポートする大容量バッテリ】大容量8,000mAhバッテリーを搭載しているため、一日を通してバッテリーの心配なく安心して利用できます。また、18Wの急速充電に対応。22.5Wの充電器が同捆されているため、長時間のゲーム、映画鑑賞、動画撮影を存分に楽しむことができます。*【いつでも目を保護】テュフラインランド認定の低ブルーライトディスプレイが、常に目を保護します。RedmiPadは、SGSの低眼精疲労認定を取得した世界初のタブレットでもあります。
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