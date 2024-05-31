トヨタ　クラウン　アームキット

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商品詳細
トヨタ クラウン アームキット工場の断捨離のため出品します。クラウン、マジェスタのアームキット。04485-30060ブッシュ2個、アーム、ワッシャー2枚、ボルト2本のセットです。足回りのリフレッシュにどうぞ。用品の種類···その他対応車種メーカー···トヨタ
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