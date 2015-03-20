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ハイエース200系　玄武ストロークストッパーセットです
商品番号 G15226868042
商品名

ハイエース200系　玄武ストロークストッパーセットです
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入後、約1年6カ月使用しました自家用車のハイエースで休日しか乗らない為、距離にして6000キロ程でしょうか。F.R2.5インチダウンで使用していました空荷で乗用、リアのバンプタッチはほとんど無かったと思います。リバンプのみカットしていますのでオマケとお考え下さい。取り付けの際のナットのみご準備下さい
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