ハイエース200系　玄武ストロークストッパーセットです

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新品で購入後、約1年6カ月使用しました自家用車のハイエースで休日しか乗らない為、距離にして6000キロ程でしょうか。F.R2.5インチダウンで使用していました空荷で乗用、リアのバンプタッチはほとんど無かったと思います。リバンプのみカットしていますのでオマケとお考え下さい。取り付けの際のナットのみご準備下さい