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BNR32 用　ローダウンサス、ショック
商品番号 I95376263921
商品名

BNR32 用　ローダウンサス、ショック
ブランド名 カヤバ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BNR32スカイラインGT-Rで使用していましたシュックカヤバ　クライムギアサス　　　HKSダウンサス外すまで問題なく乗っていました外してからは室内保管外してから時間が経っています用品の種類···スプリング対応車種メーカー···日産古いものです、ショックのヌケ等未確認です状態理解の上でご検討よろしくお願いしますすり替え防止のため、返品返金はお受けできませんので、よろしくお願いします
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