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値引き　ベース用　ソフトケース　Under Cover Casesアメリカ製
商品番号 H60674533087
商品名

値引き　ベース用　ソフトケース　Under Cover Casesアメリカ製
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15年ほど前に、イケベ楽器で1万8千円ほどで購入しました。ベース用ソフトケース、アンダーカバーケースの中古品です。素材が良くとても丈夫でしっかりしたケースです。約10年ほど使用していない状態でしたが、ダメージはなくきれいな状態です。
http://narcologia.ru/goods/influenza550693.html
http://narcologia.ru/goods/troupe426011.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture321141.html

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