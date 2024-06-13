ゼファー400 cbx400f スイッチボックス、クラッチレバー一式　送料込み

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ご覧いただき有難う御座いますゼファー400に付いていたcbxのスイッチボックス一式になります出品部品はスイッチボックス、スロットルコーン、アクセルワイヤー、ゼファー400のメインハーネスに繋がっていた配線になりますcbx400fの部品にあまり詳しくないので画像で判断お願い致します７枚目からはゼファー400に付いていたcbx400fクラッチホルダー、レバー、クラッチワイヤーcbx仕様のゼファー400に付いていた部品でcbx400fの部品に詳しくないので画像で判断お願い致します３枚目の写真でチョークレバーとハンドルクランプボルトの間付近が割れていますので一応ジャンクとしてお考え下さい中古品で古い物になりますのでキズや汚れ欠損などご理解いただきご購入お願い致します