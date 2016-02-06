TAKEGAWA モンキー用　27パイ　トップブリッジ

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商品詳細
TAKEGAWA製 モンキー用のtopbridgeになります。試着のみのほぼ新品です。・brandTAKEGAWA・fittingmonkey・size27パイHONDAモンキー用のトップブリッジになります。モンキーのカスタムにいかがでしょうか？即購入大丈夫です。気になることはコメントから質問してください。よろしくお願いします。
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