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- 生活の木 2023年 エッセンシャルオイルアロマオイル福袋 新品未使用品
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商品詳細
こちらは2023年の福袋です。箱は開封していますが、新品未使用品です。なかなか使わないのでお好きな方にぜひ。容量がいろいろですので、エッセンシャルオイル一覧をご確認ください。送料込みです。最終値下げです、これ以上は値下げの予定はありません。取り下げるかもしれません、早めにご検討頂けたらと思います。少しですが、さらに値下げしました。どうぞよろしくお願いします。
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