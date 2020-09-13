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生活の木　2023年　エッセンシャルオイルアロマオイル福袋　新品未使用品
商品番号 W74842088922
商品名

生活の木　2023年　エッセンシャルオイルアロマオイル福袋　新品未使用品
ブランド名 生活の木
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは2023年の福袋です。箱は開封していますが、新品未使用品です。なかなか使わないのでお好きな方にぜひ。容量がいろいろですので、エッセンシャルオイル一覧をご確認ください。送料込みです。最終値下げです、これ以上は値下げの予定はありません。取り下げるかもしれません、早めにご検討頂けたらと思います。少しですが、さらに値下げしました。どうぞよろしくお願いします。
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