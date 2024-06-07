ナカバヤシ　CUBE 530 キューブ　SATSUKI 軽量 コンパクト車椅子

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商品詳細
○車のトランクに納まるコンパクトな、軽量折りたたみ車椅子です。(約9.5kg)○前輪は360°回転と、レバーで固定式にもなります。★左ハンドル近くのフレームに、擦り跡があります。(写真14枚目)・ユーズド品になりますので、写真に無い気づかないキズ・汚れがある場合があります。・状態は、添付写真にてご確認をお願いいたします。・プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。・写真にあるものが、全てとなります。【商品詳細】使用時W490×D530×H880mm折畳時W280×D290×H880mm座面W390×D340×地上からH530mm本体重量約9.5kg座面耐荷重約75kg
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