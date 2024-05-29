35gキャンドル5個set diptyque

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商品詳細
香り···ベ、ローズ、フィギエ、テュベルーズ、アンバーカラー···ホワイト重量···35g2022年クリスマス限定のセットdiptyqueが好きでコレクションしていましたが引越しに伴い出品する事に致しました
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