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35gキャンドル5個set diptyque
商品番号 D86387556999
商品名

35gキャンドル5個set diptyque
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

香り···ベ、ローズ、フィギエ、テュベルーズ、アンバーカラー···ホワイト重量···35g2022年クリスマス限定のセットdiptyqueが好きでコレクションしていましたが引越しに伴い出品する事に致しました
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