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★生活の木★2023年エッセンシャルオイルセット
商品番号 U12565441999
商品名

★生活の木★2023年エッセンシャルオイルセット
ブランド名 生活の木
特別価格 税込 2,565 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年福袋エッセンシャルオイル18種セット2023.1月に購入し、それぞれ1滴2滴使用しました。使用期限は写真をご確認ください。※箱なし、緩衝材に包んでの発送となります。#生活の木#エッセンシャルオイル#精油
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