☆香り広がる　ネブライザー式　アロマディフューザー　コードレス

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T-275-M【水が使わないコードレスネブライザー式採用！】水を使わず、オイルを空気の振動によって霧状にして拡散するタイプです。オイル瓶を直接セットする「ネブライザー式」であります。水で希釈しないため、アロマオイル本来の香りをしっかり楽しめます。また、気化式は手入れ頻度の少なさが魅力。特にネブライザー式は清潔に使用しやすいため、雑菌を空気中にまき散らす心配がほとんどありません。超音波式は水を使用するためカビや雑菌が繁殖しやすく、3日に1回程度手入れをしなければいけないのがデメリット。【リラックス効果と疲れ軽減効果をもたらす！】人間の五感の中で、嗅覚が一番本能的であるといわれています。さらに、香りは脳で感じていることを変化させられるという研究結果も出ているんです。【優れた拡散力で、最大12畳の部屋で使えます】効果範囲は約12畳なので、寝室や書斎で使用するアロマディフューザーとしても適しています。寝室や書斎などは限られた人が使う空間なので、用途によって使い分けができます。例えば、書斎を柑橘系の爽やかな香りに。寝室のベッド近くには、ラベンダーの香りをセットするのもいいでしょう。適用するボトルサイズ：口径1.5cm（10ml、15ml用のボトル）のサイズに適しています。【仕様】 13Lx15Wx4.2Hcm ホワイト【使用中につけっぱなしの安心感】簡単な操作性を持って幅広い世代に適します。ボタンはただ二つだけで使い方も簡単覚えられ、プレゼントやアロマギフトとしても理想的です。（自動的に電源切る）4段階のタイマー機能が備わって、1/2/4/8時間設定可能です。生活習慣に従って使用時間を決められます。また、3段階のスプレー間隔（低270秒、中30秒、高10秒）が選択できます。【長持ち・低騒音運作】内蔵リチウムバッテリー2200mAhを搭載し、中モードに使用すれば、約4時間の充電で最大8時間使用可能です。フルエンベロープ外観により、オイル漏れの防止機能を備え、低騒音化されています。毎回は起動準備は25秒～30秒があり、この期間電源ボタンのライトが点滅し、運作音も伴い、噴霧しません。霧化中も相応な運作音があるけど、リラックス出来る範囲の音量です。