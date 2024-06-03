馬プラセンタシード　PLUS　60カプセル　４箱

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新品未開封です。ＴＶ通販で購入しました。自宅で暗所にて保管していました。賞味期限 24年7月14日１カプセルに馬プラセンタ原末220mg配合とても良い商品です。とてもお買い得です。60カプセル４箱で28400円宜しけばご購入の検討をお願いします。申し訳ありませんがコメントに返信ができません。