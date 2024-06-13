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サントリーロコモア
商品番号 K23956860137
商品名

サントリーロコモア
ブランド名 サントリー
特別価格 税込 7,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サプリメント種類···グルコサミン・コンドロイチンサントリーロコモアSUNTRY360粒入りグルコサミンブランド：SUNTORY筋肉成分軟骨成分グルコサミンコンドロイチンプロテオグリカンサプリメントサプリ360粒入/約60日分父が定期購入していましたが、最近飲んでいない為、出品しました。賞味期限は2024.346です。プチプチは開封してますが、新品です。
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